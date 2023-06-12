РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:18, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП в Карагандинской области

    None
    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло 12 июня примерно в 10:50 часов на автодороге Алматы-Екатеринбург по направлению в Темиртау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    57-летний водитель автомашины Audi по предварительным данным, не убедившись в безопасности дорожного движения, при совершении маневрирования допустил столкновение с впереди идущей автомашиной ВАЗ 2114, который по инерции совершил касательное столкновение с криволинейным брусом.

    В результате ДТП 24-летний водитель ВАЗ и 56-летняя пассажирка Audi скончались на месте происшествия. 57-летний водитель Audi и его 9-летний внук, а также 23-летний пассажир ВАЗ доставлены в медицинское учреждение.
    Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.



    Теги:
    Карагандинская область ДТП МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!