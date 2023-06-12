Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП в Карагандинской области

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло 12 июня примерно в 10:50 часов на автодороге Алматы-Екатеринбург по направлению в Темиртау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

57-летний водитель автомашины Audi по предварительным данным, не убедившись в безопасности дорожного движения, при совершении маневрирования допустил столкновение с впереди идущей автомашиной ВАЗ 2114, который по инерции совершил касательное столкновение с криволинейным брусом.

В результате ДТП 24-летний водитель ВАЗ и 56-летняя пассажирка Audi скончались на месте происшествия. 57-летний водитель Audi и его 9-летний внук, а также 23-летний пассажир ВАЗ доставлены в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.