Два человека погибли, двое травмированы в ДТП в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Дорожная авария зарегистрирована в городе Ушарале, где утром 18 ноября автомашина «БМВ-530» на одной из центральных улиц врезалась в дерево на обочине дороги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате ДТП на месте происшествия погибли 23-летний водитель иномарки и один из пассажиров. Еще двое человек с различными травмами были госпитализированы в Алакольскую районную больницу. Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В областной полиции дополнили, что в связи похолоданием и ухудшением метеоусловий настоятельно рекомендуют автовладельцам произвести замену автошин на зимние, что позволит значительно сократить количество дорожных аварий.