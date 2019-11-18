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Два человека погибли, двое травмированы в ДТП в Алматинской области

18 Ноября 2019 13:41
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Два человека погибли, двое травмированы в ДТП в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Дорожная авария зарегистрирована в городе Ушарале, где утром 18 ноября автомашина «БМВ-530» на одной из центральных улиц врезалась в дерево на обочине дороги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В результате ДТП на месте происшествия погибли 23-летний водитель иномарки и один из пассажиров. Еще двое человек с различными травмами были госпитализированы в Алакольскую районную больницу. Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В областной полиции дополнили, что в связи похолоданием и ухудшением метеоусловий настоятельно рекомендуют автовладельцам произвести замену автошин на зимние, что позволит значительно сократить количество дорожных аварий.
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Ключевые слова: Алматинская область, ДТП, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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