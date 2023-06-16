Два человека погибли, четверо травмированы в ДТП в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В области Жетысу в результате ДТП погибли два человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

ДТП произошло в Панфиловском районе, где на 99 км автодороги Сарыозек-Коктал автомашина Subaru Forester столкнулась с грузовиком SHACMAN. 50-летний водитель японской иномарки погиб на месте происшествия. Также при доставлении в больницу скончался его 45-летний пассажир. Еще 4 пострадавших госпитализированы с серьезными травмами.

По факту ДТП с назначением экспертиз начато досудебное расследование.