Два человека погибли, четверо госпитализированы в ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Накануне Нового года в Целиноградском районе Акмолинской области в ДТП погибли 2 человека, в том числе и 2-месячная девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 декабря на 1207 км автодороги Екатеринбург - Алматы. Установлено, что 24-летний водитель автомашины «LADA-21703», житель Целиноградского района, двигаясь в направлении города Нур-Султана, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с другой автомашиной марки «LADA-21703» под управлением 33-летнего жителя столицы, который двигался во встречном направлении.

«В результате столкновения на месте аварии скончались водитель и пассажир второй легковушки – двухмесячная девочка. Еще четверо человек, в том числе водитель одной из автомашин, госпитализированы в медицинские учреждения.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РК.

Также установлено, что водитель с марта лишен права управления транспортным средством. В настоящее время водитель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - добавили в полиции.