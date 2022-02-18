Два человека подорвались на мине в Азербайджане
БАКУ. КАЗИНФОРМ - Два человека пострадали в результате подрыва на мине в Тертерском районе Азербайджана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Национального агентства по разминированию (ANAMA).
Сообщается, работники дорожных служб получили травмы в результате инцидента на территории, где работы по разминированию не проводились.
Телесные повреждения различной степени тяжести получили 59-летний Алышан Сафаров и 57-летний Фаиг Сафаров. Пострадавшие мужчины были доставлены в больницу и взяты под врачебный контроль. Установлено, что они являются сотрудниками Дорожно-эксплуатационного управления №42.
По факту соответствующими органами проводится расследование.
Отметим, ровно месяц назад - 18 января в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района Азербайджана на противопехотной мине подорвался житель села, в результате чего произошла травматическая ампутация его левой ноги ниже колена.
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