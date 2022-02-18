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Два человека подорвались на мине в Азербайджане

18 Февраля 2022 21:17
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Два человека подорвались на мине в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Два человека пострадали в результате подрыва на мине в Тертерском районе Азербайджана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Национального агентства по разминированию (ANAMA).

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Сообщается, работники дорожных служб получили травмы в результате инцидента на территории, где работы по разминированию не проводились.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили 59-летний Алышан Сафаров и 57-летний Фаиг Сафаров. Пострадавшие мужчины были доставлены в больницу и взяты под врачебный контроль. Установлено, что они являются сотрудниками Дорожно-эксплуатационного управления №42.

По факту соответствующими органами проводится расследование.

Отметим, ровно месяц назад - 18 января в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района Азербайджана на противопехотной мине подорвался житель села, в результате чего произошла травматическая ампутация его левой ноги ниже колена.


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#Происшествия   #Азербайджан  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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