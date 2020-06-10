Два человека оказались в больнице после прыжка из окна горящего банного комплекса в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшую ночь в республике произошло четыре пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

9 июня в 23:02 часов в Темирском районе Актюбинской области в 2-этажной центральной районной больнице загорелась кровля на площади 530 кв. м. Силами ДЧС эвакуировано 32 человека. 10 июня в 00:41 часов пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Были задействованы силы и средства ДЧС и районного отдела полиции: 22 человека личного состава и 5 единиц техники.

10 июня в 00:50 часов в городе Степногорске произошел пожар в жилом дачном доме дачного кооператива «Рассвет». Пожар охватил отдельно стоящую хозяйственную постройку, забор и теплицу, обрушились потолочные перекрытия дачного домика. Общая площадь пожара - 28 кв. м. В 03:40 часов пожар был ликвидирован. На месте пожара были обнаружены тела пяти человек: женщины, 1955 года рождения, мужчины, 1976 г.р., детей, 2013 и 2015 годов рождения. Личность одного погибшего мужчины и причина пожара устанавливается. Были задействованы силы и средства ДЧС, дежурной следственной оперативной группы: 12 сотрудников и 3 единицы техники.

10 июня в 01:21 часов в городе Семее на территории банного комплекса «Дельфин» в гостиничных номерах на втором этаже произошел пожар на площади 40 кв. м. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО, в одном из номеров горели мебель, потолочные перекрытия, оконные и дверные блоки. Огонь распространился по коридору, и на момент прибытия пожарных, начали гореть дверные проемы других номеров. В 02:37 часов пожар ликвидирован. До прибытия противопожарной службы со второго этажа выпрыгнули и госпитализированы в больницу 2 человека, 1990 и 1973 годов рождения . Сотрудниками ДЧС по трёхколенной лестнице были спасены 3 человека. Одна женщина, 1991 г.р., с отравлением угарным газом средней степени тяжести и термическими ожогами третьей степени, была доставлена в отделение реанимации Семея, уточнили в ДЧС. Огнеборцы также вынесли газовый баллон. По причине пожара отрабатываются версии: неосторожное обращение с огнем и курение в нетрезвом состоянии. Были задействованы 30 сотрудников и 8 единиц техники департамента, дежурной следственной оперативной группы.

10 июня в 00:41 часов в селе Первомайское Федоровского района Костанайской области произошел пожар в квартире двухквартирного частного жилого дома на площади 60 кв. м, с переходом огня на соседнюю квартиру на площади 40 кв. м. Общая площадь пожара - 100 кв. м. В 04:00 часов пожар ликвидирован. В результате пожара при спасении детей с ожогами госпитализированы в больницу мужчины, 1972 г.р. и 1990 г.р., ребенок, 2014 г.р. Причина пожара устанавливается. Были задействованы 26 человек и 5 единиц техники ДЧС, дежурной следственной оперативной группы, добровольного пожарного формирования.