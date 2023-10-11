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    11:05, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Два человека оказались под завалом на одном из рудников ВКО

    рудник
    Фото: Midjourney

    Обвал породы произошёл на руднике компании KAZ Minerals в Глубоковском районе. В результате происшествия под завалом остались два работника, передает агентство Kazinform.

    Как сообщает altaynews, одного из них уже удалось достать на поверхность, он госпитализирован в районную больницу с диагнозом «ушиб грудной клетки».

    Как рассказали в областном управлении здравоохранения, состояние 27-летнего пострадавшего медики оценивают как средней тяжести, переломов нет. На данный момент продолжается медицинское обследование.

    Сейчас под завалом остаётся ещё один человек, связь с ним поддерживается с помощью радиостанции.

    По данным управления государственной инспекции труда ВКО, работы по его спасению продолжаются. Власти региона немедленно взяли ситуацию под тщательный контроль. Мобилизованы все службы.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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