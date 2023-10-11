Два человека оказались под завалом на одном из рудников ВКО

Обвал породы произошёл на руднике компании KAZ Minerals в Глубоковском районе. В результате происшествия под завалом остались два работника, передает агентство Kazinform.

Как сообщает altaynews, одного из них уже удалось достать на поверхность, он госпитализирован в районную больницу с диагнозом «ушиб грудной клетки».

Как рассказали в областном управлении здравоохранения, состояние 27-летнего пострадавшего медики оценивают как средней тяжести, переломов нет. На данный момент продолжается медицинское обследование.

Сейчас под завалом остаётся ещё один человек, связь с ним поддерживается с помощью радиостанции.

По данным управления государственной инспекции труда ВКО, работы по его спасению продолжаются. Власти региона немедленно взяли ситуацию под тщательный контроль. Мобилизованы все службы.