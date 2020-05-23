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Два человека из 98 выжили после крушения самолета в Пакистане

23 Мая 2020 11:36
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Два человека из 98 выжили после крушения самолета в Пакистане

КАРАЧИ. КАЗИНФОРМ – Эксперты внимательно исследуют обломки на месте смертельной авиакатастрофы в Пакистане, произошедшей рано утром в пятницу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Самолет Airbus, на борту которого находилось почти 100 человек, упал в жилом районе в городе Карачи. Сообщается, что, по меньшей мере, двое пассажиров выжили.

Камеру видеонаблюдения зафиксировала момент падения самолета на жилой район. Среди обломков спасателям удалось обнаружить президента банка Зафара Масуда. К счастью, Масуд выжил, получив несколько переломов.

Его попутчику Мухаммеду Зубаиру также посчастливилось остаться в живых.

«Самолет загорелся… Я расстегнул ремень безопасности и увидел свет», - рассказал он, находясь в палате больницы.

Представители авиационной службы заявляют, что самолет A320, на борту которого находилось 98 человек, вылетел из Лахора и собирался приземлиться в Карачи. Однако он потерял оба двигателя.

Стоит отметить, что страна совсем недавно возобновила внутренние рейсы после нескольких недель карантина из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Пакистана Имран Хан обещает провести полное расследование происшествия.


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Ключевые слова: Происшествия, Пакистан,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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