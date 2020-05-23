Два человека из 98 выжили после крушения самолета в Пакистане
КАРАЧИ. КАЗИНФОРМ – Эксперты внимательно исследуют обломки на месте смертельной авиакатастрофы в Пакистане, произошедшей рано утром в пятницу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.
Самолет Airbus, на борту которого находилось почти 100 человек, упал в жилом районе в городе Карачи. Сообщается, что, по меньшей мере, двое пассажиров выжили.
Камеру видеонаблюдения зафиксировала момент падения самолета на жилой район. Среди обломков спасателям удалось обнаружить президента банка Зафара Масуда. К счастью, Масуд выжил, получив несколько переломов.
Его попутчику Мухаммеду Зубаиру также посчастливилось остаться в живых.
«Самолет загорелся… Я расстегнул ремень безопасности и увидел свет», - рассказал он, находясь в палате больницы.
Представители авиационной службы заявляют, что самолет A320, на борту которого находилось 98 человек, вылетел из Лахора и собирался приземлиться в Карачи. Однако он потерял оба двигателя.
Стоит отметить, что страна совсем недавно возобновила внутренние рейсы после нескольких недель карантина из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Пакистана Имран Хан обещает провести полное расследование происшествия.
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