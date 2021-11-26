+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 429.84 EUR 482.32
RUB 5.77 CNY 67.32
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два человека госпитализированы после ДТП с участием лошадей в СКО

26 Ноября 2021 17:03
Поделиться:
Два человека госпитализированы после ДТП с участием лошадей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В СКО два человека госпитализированы после ДТП с участием лошадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
18-летнего парня сбил автомобиль в Актау
30 ДТП за один день произошло в Атырау  из- за непогоды В ДТП в Актюбинской области столкнулись фура и легковая автомашина - погиб пассажир Девять пьяных водителей за два дня остановили на дорогах СКО

В ночь на 26 ноября около 00:30 в дежурную часть ОП Тайыншинского района поступило телефонное сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Двое работников местных предприятий возвращались домой на автомашине ВАЗ-2115, когда на дорогу внезапно выбежали несколько лошадей.

Одна из них вместе с жеребенком попала под колеса машины. От удара животные погибли на месте, водитель и пассажир получили травмы. Оба госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы.

Полицейские, прибыв на место происшествия, установили, что несколько лошадей отбились от пасущегося невдалеке табуна. В отношении табунщика составлены административные протоколы за нарушение правил выпаса и нарушение правил дорожного движения.

«Предотвращение подобных происшествий — одна из целей борьбы с вольным выпасом, проводимой сотрудниками полиции на постоянной основе. Также обращаем внимание водителей на то, что в зимних условиях управление транспортными средствами может быть затруднено. Просим соблюдать бдительность на дорогах, снижать скорость вблизи населённых пунктов, строго следовать требованиям ПДД», — говорит и.о. начальника ОП района Аргын Аманбаев.

Всего по области с начала года зарегистрировано свыше 2,5 тысяч фактов вольного выпаса. В спецзагоны до установления владельцев было помещено около 8,5 тысяч животных.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Происшествия   #Животные  
Поделиться:
Новости по теме
18-летнего парня сбил автомобиль в Актау
30 ДТП за один день произошло в Атырау  из- за непогоды
В ДТП в Актюбинской области столкнулись фура и легковая автомашина - погиб пассажир
Девять пьяных водителей за два дня остановили на дорогах СКО
Популярное
1 Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
2 Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
3 Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
4 Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
5 Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
6 На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
Читайте также
Не выбрасывать деньги на ветер призвал главный санврач жителей СКО
До 60 пациентов с коронавирусом в сутки госпитализируют в СКО
Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив