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    16:34, 17 Май 2021 | GMT +6

    Два частных дома загорелись в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В двух частных жилых домах и трех хозяйственных постройках в Павлодаре произошло возгорание кровли. Пожарными эвакуирован один газовый баллон ёмкостью 27 литров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «17 мая, в 12:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Павлодар, улица Кустанайская, 34. В частном жилом секторе произошёл пожар на площади 390 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    По данным спасателей, горели кровля двух частных жилых домов и три хозяйственные постройки. В 14:15 пожар ликвидирован.

    «Эвакуирован пожарными один газовый баллон ёмкостью 27 литров. Жертв и пострадавших нет», - добавили в ведомстве.

    На место ЧП выезжали 39 человек личного состава ДЧС девять единиц техники, три работника и одна машина центра медицины катастроф, а также четыре полицейских на двух машинах.

    «Причина и ущерб устанавливаются», - подытожили в пресс-службе ведомства.



    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Происшествия Павлодарская область
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