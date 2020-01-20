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Два чабана с отарой овец потерялись во время метели в ВКО

20 Января 2020 20:21
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Два чабана с отарой овец потерялись во время метели в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Спасатели Семея во время непогоды эвакуировали с заснеженных трасс около 150 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

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В УЧС рассказали, что в выходные дни в регионе из-за погодных условий был закрыт ряд автомобильных трасс. Несмотря на ограничения, сотрудники проводили спасательные работы. На 40-м километре трассы «Семей - Знаменка» в снежном плену оказались около 20 автомобилей. Спасатели эвакуировали в город 92 человека, среди них 13 детей.
«На трассе «Семей - Усть-Каменогорск» в заносе оказались 12 автомобилей. 13 человек, находящиеся в девяти машинах, от эвакуации отказались. Из снежного плена извлечены три джипа. 16 человек эвакуированы до близлежащего кафе. В тот же день на этой трассе застрял автомобиль с тремя пассажирами. Все они были в удовлетворительном состоянии, их эвакуировали в поликлинику поселка Шульбинск», - пояснили в УЧС.
Кроме того, поступило сообщение, что на 80-м км Знаменской трассы потерялись два чабана с 266 овцами. Поиски проводились сотрудниками пожарной части №11. Чабаны и скот найдены и доставлены спасателями на зимовку.







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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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