Два чабана с отарой овец потерялись во время метели в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Спасатели Семея во время непогоды эвакуировали с заснеженных трасс около 150 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС рассказали, что в выходные дни в регионе из-за погодных условий был закрыт ряд автомобильных трасс. Несмотря на ограничения, сотрудники проводили спасательные работы. На 40-м километре трассы «Семей - Знаменка» в снежном плену оказались около 20 автомобилей. Спасатели эвакуировали в город 92 человека, среди них 13 детей.

«На трассе «Семей - Усть-Каменогорск» в заносе оказались 12 автомобилей. 13 человек, находящиеся в девяти машинах, от эвакуации отказались. Из снежного плена извлечены три джипа. 16 человек эвакуированы до близлежащего кафе. В тот же день на этой трассе застрял автомобиль с тремя пассажирами. Все они были в удовлетворительном состоянии, их эвакуировали в поликлинику поселка Шульбинск», - пояснили в УЧС.

Кроме того, поступило сообщение, что на 80-м км Знаменской трассы потерялись два чабана с 266 овцами. Поиски проводились сотрудниками пожарной части №11. Чабаны и скот найдены и доставлены спасателями на зимовку.

















