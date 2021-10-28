Два центра семейного здоровья откроют в Нур-Султане до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. руководителя управления общественного здравоохранения столицы Алия Рустемова рассказала об открытии центров семейного здоровья, врачебных амбулаторий в рамках проекта «Доктор у дома», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2018 по 2020 годы было открыто 30 объектов «Доктор у дома», обеспечивающих 20-минутную шаговую доступность, в том числе 25 с привлечением частных инвестиций с охватом населения более 260 тыс. человек. Из них 6 на окраинах города. В текущем году предусмотрено открытие 10 объектов», - сообщила Алия Рустемова на заседании постоянной комиссии городского маслихата.

По информации управления, это:

1. ТОО «Салауатты Астана» (ул. Кордай, 85, н.п. 32,8,7,6) (функционирует);

2. ТОО «Салауатты Астана» (ул. Ә. Бектұров, 1/2, н.п. 10) (функционирует);

3. ТОО «Казахстанская социально-медицинская компания «Жанұя» (ул. Әнет баба, 13) (функционирует);

4. Филиал ТОО «Казахстанская социально-медицинская компания «Жанұя» (ул. Бараева, 13) (функционирует);

5. ТОО «Центр семейного здоровье и счастья «ОНЕГЕ» (пр. Тұран 7) (функционирует);

6. ТОО «Центр семейного здоровье и счастья «ОНЕГЕ» (ул. Т. Жургенова 18/2) (Ведутся ремонтные работы);

7. ТОО «Центр семейного здоровья «Шипагер» (ул. Әлихан Бөкейхан, 6) (функционирует);

8. ТОО «Центр семейного здоровья «Шипагер» (пр. Туран, 55) (Ведутся ремонтные работы);

9. ТОО «Центр семейного здоровья «Шипагер» (ул. Сауран, 15) (Ведутся ремонтные работы);

10. ЦПМСП «Достык» в ж.м. Кирпичный (Ведутся ремонтные работы).

«По 2 объектам (Клиника восстановительной медицины и реабилитации Fenix по ул. Б. Майлина, 7/1, НП-4 (отказался от инициативы) и ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №11» по ул. Ш. Құдайбердіұлы, 28 (отсутствует помещение для подстанции ГССМП) имеется риск неисполнения. У нас есть еще 2 объекта от ТОО «Центр семейного здоровья «Шипагер» по пр. Туран, 55, который откроется 15 декабря, сейчас ведутся ремонтные работы, здесь будет обслуживаться 14400 населения; и этот же центр по ул. Сауран, 15. Здесь тоже ведутся ремонтные работы, которые будут завершены в середине ноября, здесь будут два участка для порядка 3,5 тысяч населения. Само население будет перераспределено», - заключила спикер.