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Два брата завоевали «золото» и «бронзу» Олимпиады-2022 в биатлонном спринте с участием казахстанцев

12 Февраля 2022 16:42
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Два брата завоевали «золото» и «бронзу» Олимпиады-2022 в биатлонном спринте с участием казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпиаде-2022 прошла спринтерская гонка у биатлонистов с двумя огневыми рубежами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Золото» выиграл норвежец Йоханнес Бё, серебряную медаль завоевал Кентен Фийон Майе из Франции, а бронзовым призером стал старший брат победителя Тарьей Бё.

Казахстан в соревнованиях был представлен двумя стреляющими лыжниками. Александр Мухин занял 49-е место с одним промахом, а Владислав Киреев, также сделавший один неточный выстрел, стал 77-м.

Биатлон. Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Мужчины. Индивидуальный спринт. 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24:00.4 (0+1)

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +25.5 (1+0)

3. Тарьей Бё (Норвегия) — +38.9 (0+1)

49. Александр Мухин (Казахстан) — +2:36.8 (1+0)

77. Владислав Киреев (Казахстан) — +3:21.3 (1+0).


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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