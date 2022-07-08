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Два брата утонули в реке Урал в ЗКО
8 Июля 2022 23:41

Два брата утонули в реке Урал в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Мужчины купались в неположенном месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 8 июля поступило сообщение, что недалеко от поселка Меловые горки в Урале утонули двое мужчин. Тела 31-летнего и 19-летнего мужчин из воды извлекли спасатели. Утонувшие были братьями.

Ранее сообщалось, что два иностранных студента утонули в реке в Туркестанской области. 7 июля студент из Индии утонул на Капшагайском водохранилище.

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