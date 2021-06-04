АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Два брата угоняли авто с российским учетом в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В мае на территории Актобе участились случаи кражи автомашин с российским учетом.

Так, 13 мая со двора дома по улице 8 Марта был совершен угон авто ВАЗ-2115 с российским учетом, а спустя два дня со двора дома по улице Кунаева был угнан ВАЗ-2114, так же с российскими номерами, принадлежащий 49-летнему актюбинцу. Была создана специальная группа для раскрытия данных преступлений.

27 мая, после угона очередной автомашины ВАЗ-2114, были задержаны двое 26-летних подозреваемых, являющимися родственниками и проживающих вместе в съемной квартире.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что первую автомашину они оставили в районе Курмыш, так как она заглохла, вторую сдали на разбор, а при попытке угнать третью автомашину были задержаны сотрудниками полиции. Они проверяются на причастность к совершению аналогичных фактов в городе Актобе. Проводится досудебное расследование по ст.188 ч.3 УК РК «Кража».