Два боя с участием Геннадия Головкина номинированы журналом The Ring

7 Января 2023, 02:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журнал The Ring назвал номинантов за звание «Лучшего события года» в боксе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В списке из четырех боев сразу два оказались с участием казахстанского боксера Геннадия Головкина: его поединок с японцем Риотой Муратой и трилогия с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Бой Головкин - Мурата прошел в апреле и закончился победой Геннадия техническим нокаутом в девятом раунде. Третий бой Головкин - «Канело» прошел в сентябре и завершился победой мексиканского боксера единогласным решением судей.

Также журнал The Ring номинировал бои Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт и Кэти Тейлор — Аманда Серрано.