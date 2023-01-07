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Два боя с участием Геннадия Головкина номинированы журналом The Ring

7 Января 2023, 02:21
Два боя с участием Геннадия Головкина номинированы журналом The Ring

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журнал The Ring назвал номинантов за звание «Лучшего события года» в боксе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В списке из четырех боев сразу два оказались с участием казахстанского боксера Геннадия Головкина: его поединок с японцем Риотой Муратой и трилогия с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Бой Головкин - Мурата прошел в апреле и закончился победой Геннадия техническим нокаутом в девятом раунде. Третий бой Головкин - «Канело» прошел в сентябре и завершился победой мексиканского боксера единогласным решением судей.

Также журнал The Ring номинировал бои Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт и Кэти Тейлор — Аманда Серрано.

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