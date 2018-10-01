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Два боя Данияра Елеусинова и турнир ММА покажут в прямом эфире

19 Октября 2018 16:05 160
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Два боя Данияра Елеусинова и турнир ММА покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Трансляция международного турнира по смешанным боевым единоборствам ММА и бокса состоится на канале «Хабар», передает МИА «Казинформ».

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19 октября в 22.30 телеканал «Хабар» готовит к показу международный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА - Fight Nights Global. В главном бою вечера за титул чемпиона сразятся россияне Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. 

Также в этот вечер казахстанский боец Игорь Жирков сразится с россиянином Бахачали Бахачалиевым. Бой будет транслироваться в 23:30 в прямом эфире из Москвы.

21 октября в 06:00 состоится прямая трансляция поединка в полусреднем весе из Бостона, США между Данияром Елеусиновым и Мэттом Доэрти. После победы в Кардиффе олимпийский чемпион и профессиональный боксер Данияр Елеусинов проведет свой 4-й поединок на профессиональном ринге. Встреча пройдет в формате шести раундов и является частью вечера бокса, главное событие которого - бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем между Деметриусом Андраде и Уолтером Каутондоква.

Также телеканал «Хабар» также будет транслировать пятый профессиональный бой Данияра Елеусинова, который состоится 24 ноября в Монако. Имя соперника казахстанского боксера будет объявлено позже. Главным поединком вечера станет бой экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе россиянина Дениса Лебедева и американца Майка Уилсона.

20 октября в 18.45 Данияр Елеусинов станет главным героем премьеры сезона - программы «Одна история» с Майей Бекбаевой на канале «Хабар».

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Ключевые слова: Спорт,
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