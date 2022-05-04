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Два борца представят Карагандинскую область на «Қазақстан Барысы»
4 Мая 2022 17:58

Два борца представят Карагандинскую область на «Қазақстан Барысы»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Стало известно, кто представит Карагандинскую область в суперфинале «Қазақстан Барысы». Это борцы Ерганат Молдагулов и Акжигит Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде, в спортивном комплексе «Жастар», состоялся областной турнир по қазақ күресі «Сарыарқа Барысы». За звание сильнейшего боролись 26 палуанов. Победу одержал Ерганат Молдагулов из Бухар-Жырауского района.

Второе место занял Акжигит Оралов из Шетского района. Третьим стал борец из Жезказгана Бекзат Ермеков.

«Этот турнир проводится уже в 11-й раз. Наш национальный вид спорта с каждым годом набирает популярность. Растет число молодых борцов. По результатам региональных туров двое сильнейших получают путевку на республиканский турнир «Қазақстан Барысы», – сказал Жасулан Мусабеков, спортивный менеджер Фонда развития қазақ күресі «Қазақстан Барысы».

В этом году республиканский турнир планируют провести 3 июля в Нур-Султане. Честь Карагандинской области будут защищать Ерганат Молдагулов и Акжигит Оралов.



Автор:
Корреспондент
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