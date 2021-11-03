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Два бара работали с нарушением карантинных мер в Кокшетау

3 Ноября 2021 04:15
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Два бара работали с нарушением карантинных мер в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области выявили нарушение карантинных мер в двух увеселительных заведениях города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации УПН ДП Акмолинской области, сотрудниками управления по противодействию наркопреступности и управления местной полицейской службы были проведены рейдовые мероприятия по увеселительным заведениям, направленные на профилактику и выявление наркоправонарушений.

«В ходе проведения ночных рейдов функционировали два бара, которые осуществляли свою деятельность в 23.20 часов, несмотря на ограничительные меры карантинного режима. Так, администрация одного из баров предоставляла услуги кальяна жителям города, тем самым допустила административное правонарушение по пункту 1 статьи 441 КоАП РК (Нарушение запрета потребления табачных изделий (кальяна) в общественных местах). Нарушители заплатят штраф в размере 15 МРП», - рассказала старший оперуполномоченный УПН ДП области майор полиции Разия Курсанова.

Во втором подвергшемся проверке увеселительном заведении выявлен факт нахождения в баре более 50 человек. В отношении руководителя бара собран материал по статье 425 КоАП РК «Нарушение карантинного режима» для привлечения к административной ответственности.

«Проведена беседа с администрацией заведений, в ходе которой они предупреждены об уголовной ответственности по статье 299-1 УК РК (Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств) и административной ответственности по статье 422 КоАП РК (Непринятие мер к пресечению сбыта и (или) немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров)», – добавил начальник УПН ДП Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов.

Кроме того, возле одного из кафе областного центра остановлен 24-летний парень, который своим поведением вызвал подозрение у сотрудников полиции. При личном обыске был обнаружен и изъят бумажный сверток с веществом растительного происхождения, предположительно марихуаной.

Чуть позже в этом же районе был остановлен 40-летний мужчина, приехавший из соседней области. В ходе личного обыска у него был изъят сверток предположительно с синтетическим наркотиком.

«По указанным фактам начато досудебное производство по ч. 2 ст. 296 УК РК. Назначены экспертизы. Рейдовые мероприятия будем проводить еженедельно», - резюмировал М. Жапбасов.


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#Акмолинская область   #МВД РК   #Коронавирус в РК   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Оксана Матасова

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