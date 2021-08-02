Два автомобиля загорелись на ходу в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За два дня в Восточно-Казахстанской области горели на ходу два автомобиля. Причина - неосторожное обращение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«1 августа на трассе «Семей - Кокентау» в пути следования в автомобиле марки Shacman 2012 года выпуска горели сгораемые детали моторного отсека, кабина, передние колеса. Прибыв на место происшествия, спасатели оперативно ликвидировали огонь на общей площади 6 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. По этой же причине 2 августа произошел автопожар в селе Курчум во время движения автомобиля « УАЗ» 2011 года выпуска. Загорелись детали отсека двигателя, панели приборов, обшивка салона, сиденья, передние и задние покрышки колес. Прибыв на место происшествия, огнеборцы ликвидировали пламя на общей площади 10 кв.м», - рассказали в ведомстве.

«С начала текущего года в Восточно-Казахстанской области произошло 104 автопожара. Основная причина пожаров - короткое замыкание электропроводки и электрооборудования, неисправность топливной системы, а также неосторожное обращение с огнем и агрегатом повышенной опасности», - прокомментировал заместитель начальника ДЧС ВКО, Канат Абдилов.

«Нужно тщательно следить за техническим состоянием машины, вовремя проходить техобслуживание. Если вы хотите сделать технический «апгрейд» авто, такой как автозапуск или сигнализация, то установите его у квалифицированных специалистов и ставьте лучше оригинальные устройства», - продолжил он.

ДЧС ВКО напоминает: если вы ставите машину в гараж, нельзя хранить в нем предметы, которые могут легко загореться – мебель, большие запасы топлива (более 20 литров) и масла (более 5 литров). Не допускайте поджигания пуха и сухой травы у гаражных боксов. Обязательно наличие огнетушителя в салоне авто. При пожаре немедленно сообщайте по номеру 101 или 112.