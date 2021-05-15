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    22:47, 14 Май 2021 | GMT +6

    Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ -В Семее два автомобиля столкнулись по улице Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В управлении полиции сообщили, что ДТП произошло 14 мая около 16:35 часов. Выяснилось, что 28-летний водитель «ВАЗ — 2110» во избежание столкновения с впереди остановившимся автомобилем, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Lada хray».

    «Водитель «Lada хray» направлен на амбулаторное лечение, а вот водитель «ВАЗ — 2110» госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом «сотрясение головного мозга», — пояснили в полиции.


    Теги:
    МВД РК ДТП Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС
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