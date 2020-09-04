Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 29 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два автомобиля сгорели за двое суток в Карагандинской области

4 Сентября 2020 14:14
Поделиться:
Два автомобиля сгорели за двое суток в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Грузовик и легковой автомобиль сгорели в Караганде. Причиной в обоих случаях послужило замыкание в моторном отсеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Патрульная машина загорелась в Семее
Пожар бушует на нефтяном супертанкере у берегов Шри-Ланки 4-летняя девочка пострадала в пожаре в Экибастузе Более 100 тонн сена сгорело в Акмолинской области

«4 сентября в 8:57 на линию «101» поступило сообщение о горении машины в городе Темиртау в 8 микрорайоне. По прибытию пожарных подразделений обнаружено горение открытым пламенем грузового автомобиля. Пожар был ликвидирован в 09:36. Пострадавших нет. Причина пожара - короткое замыкание в моторном отсеке», - сообщили в пресс службе ДЧС Карагандинской области.

Подобное ЧП произошло в Караганде и 3 сентября. В 19:11 поступило сообщение о горении

машины по адресу проспекта Шахтеров. Площадь пожара составила восемь квадратных метров сгораемых частей двигателя и обшивки салона автомобиля «УАЗ». Пожар был ликвидирован в 19:25. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив