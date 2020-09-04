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Два автомобиля сгорели за двое суток в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Грузовик и легковой автомобиль сгорели в Караганде. Причиной в обоих случаях послужило замыкание в моторном отсеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«4 сентября в 8:57 на линию «101» поступило сообщение о горении машины в городе Темиртау в 8 микрорайоне. По прибытию пожарных подразделений обнаружено горение открытым пламенем грузового автомобиля. Пожар был ликвидирован в 09:36. Пострадавших нет. Причина пожара - короткое замыкание в моторном отсеке», - сообщили в пресс службе ДЧС Карагандинской области.
Подобное ЧП произошло в Караганде и 3 сентября. В 19:11 поступило сообщение о горении
машины по адресу проспекта Шахтеров. Площадь пожара составила восемь квадратных метров сгораемых частей двигателя и обшивки салона автомобиля «УАЗ». Пожар был ликвидирован в 19:25. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.
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