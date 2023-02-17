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Два автомобиля пострадали из-за провалившегося асфальта в центре Караганды

17 Февраля 2023, 17:32
Два автомобиля пострадали из-за провалившегося асфальта в центре Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня рано утром два автомобиля пострадали из-за провалившегося асфальта посреди дороги на главной улице Караганды. По данному факту был наложен штраф на ТОО «Караганды Су», которое за два дня до этого на данном участке проводило ремонтные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автомобиль провалился под асфальт на месте, где два дня назад компанией «Караганды Су» проводились работы по устранению водопроводной аварии.

«Сегодня, 17 февраля, рано утром на водопроводе участка Бухар жырау, 96 - Затаевича произошла авария. Водопровод проходит под автодорогой. Вода размыла грунт под дорогой. Сейчас бригадами Михайловского цеха водоснабжения производятся аварийно-восстановительные работы по ликвидации возникшей аварии на водопроводе»,- сообщил заместитель генерального директора по производству ТОО «Караганды Су» Кенжан Дауылбаев.

По словам руководства компании, это связано с «сезонными движениями грунта, которые активны в предвесенний период».

«В связи с тем, что снег на дорогах подлежит уборке, глубина промерзания грунта под автодорогами значительно больше, чем на газонах или в степи, где есть снежный покров. Соответственно на трубопроводы под автодорогами создается дополнительное давление от промерзания грунта. В настоящее время глубина промерзания на автодорогах с асфальтным покрытием составляет 1,8-2,2 метра, что является причиной увеличения количества аварий на сетях водоснабжения», - сообщил Кенжан Дауылбаев.

В отношении должностного лица ТОО «Караганды Су», ответственного за данный участок, составлен административный протокол по ст.632ч2 КоАПРК. Однако заместитель директора компании заверил, что все вопросы, касающиеся возмещения ущерба владельцам автомобилей, будут урегулированы в досудебном порядке.


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