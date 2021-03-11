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    11:25, 11 Март 2021 | GMT +6

    Два автомобиля горели в паркинге жилого комплекса в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в паркинге жилого комплекса горели два автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео появилось в соцсетях .

    Как сообщили в ДЧС Алматы, 11 марта в 06.23 утра пожарные расчеты выехали по адресу улица Брусиловского ЖК «Алтынбулак». По прибытии, в ходе разведки обнаружено сильное задымление в паркинге жилого комплекса.

    «Для обнаружения очага пожара пожарные использовали тепловизор, с помощью которого было обнаружено горение открытым пламенем 2-х автомобилей, возникла угроза перехода огня на рядом стоящие автомобили», - сообщили в ДЧС.

    По данным ДЧС, для тушения горящих авто в подземном паркинге были задействованы два звена газодымозащитной службы. Для снижения концентрации дыма задействован автомобиль дымоудаления. Принятыми мерами загорание локализовано и ликвидировано в 07.09, на общей площади 6 кв.м.

    «Недопущено распространение огня на близко расположенные авто. На месте возгорания задействованы 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ДЧС.

    В то же время в ДЧС Алматы обратили внимание, на то, что огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты.

    В этой связи ДЧС Алматы рекомендует обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, не применять вместо предохранителей «жучки» и всегда иметь исправные огнетушители.



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