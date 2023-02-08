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    Два автобусных маршрута временно изменили схему движения в Алматы

    8 Февраля 2023, 23:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Транспортный холдинг Алматы сообщил о внесении временных изменений в схемы движения некоторых маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным транспортного холдинга, 9 февраля с 06:00 до 21:00 в связи с проведением съемок фильма будут временно изменены схемы маршрутов №№ 22, 80.

    № 80 – в северном направлении – ул. Манаса – ул. Шевченко – ул. Ауезова – ул. Гоголя – ул. Байзакова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байзакова – ул. Гоголя – ул. Ауезова – ул. Толе Би – ул. Байзакова – далее по схеме;

    № 22 – в южном направлении – ул. Ауезова – ул. Гоголя – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Гоголя – ул. Ауезова – далее по схеме.

    «В Алматы завершаются съемки художественного фильма. Компания, отвечающая за производство фильма, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения жителям города за возможные неудобства», - сообщили в ведомстве.

    Ранее в Алматы также были временно изменены схемы некоторых маршрутов в связи со съемками художественного фильма.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Общество
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