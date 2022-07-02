Два автобусных маршрута изменили схему движения в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два автобусных маршрута временно изменят схему движения из-за ремонта дорог в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании City Transportation Systems.

«В связи с проведением ремонтных работ временно изменились схемы движения маршрутов № 56, 73», – говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что с 30 июня по 5 июля будет перекрыто движение для транспорта на участке от улицы Кордай до проспекта Шакарим Кудайбердыулы.