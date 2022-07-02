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    12:51, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Два автобусных маршрута изменили схему движения в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два автобусных маршрута временно изменят схему движения из-за ремонта дорог в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании City Transportation Systems.

    «В связи с проведением ремонтных работ временно изменились схемы движения маршрутов № 56, 73», – говорится в сообщении компании.

    Ранее сообщалось, что с 30 июня по 5 июля будет перекрыто движение для транспорта на участке от улицы Кордай до проспекта Шакарим Кудайбердыулы.


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    Дороги Транспорт Астана
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