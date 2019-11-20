Два автобуса с 57 пассажирами сломались в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Два автобуса с 57 пассажирами сломались по дороге в Павлодарской области. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

«В 05:30 на 200 км автодороги «Павлодар-Кызылорда», в 6 км от села Бозшаколь близ Экибастуза сломался пассажирский автобус марки Setra сообщением «Новокузнецк-Шымкент». В салоне находились 45 человек, из них 43- граждане Таджикистана. Сотрудниками ДЧС, ТМСП «Шидерти» КЧС, МПС, МИО пассажиры эвакуированы в пункт обогрева СШ села Бозшаколь. В медицинской помощи не нуждаются», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Нурсултан Нурахметов.

Кроме того, по его информации, в 04:20 близ города Аксу Павлодарской области на 35 км автодороги «Павлодар-Кызылорда» из-за технических неисправностей сломался пассажирский автобус марки Neoplan сообщением «Караганда-Омск». В салоне находились 12 человек, из них 4- граждане РФ. Силами ДЧС, МИО 11 пассажиров эвакуированы в придорожное кафе в поселке Ленинский. В медицинской помощи не нуждаются.











