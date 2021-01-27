Два автобуса попали в ДТП в Семее
В пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что первое ДТП с участием автобуса произошло накануне утром.
«55-летний водитель автобуса «Daewoo», выезжая с второстепенной дороги на главную, улицу Туктыбаева, допустил столкновение с «Toyotа». Автомобиль от удара откинуло, вследствие чего он наехал на ограждение в виде металлического отбойника», - рассказали в пресс-службе.
В результате данного ДТП пострадавших нет. Водитель автобуса привлечен к административной ответственности.
Во второй половине дня груженный снегом «КамАЗ» допустил столкновение с автобусом.
«46-летний водитель, управляя транспортным средством «КамАЗ» по улице Дастенова при движении задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с проезжаюшим позади него автобусом», - пояснили в ДП ВКО.
В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя «КамАЗ» составлен административный протокол.