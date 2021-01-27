Два автобуса попали в ДТП в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее за прошедшие сутки в дорожно-транспортное происшествие попали два маршрутных автобуса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что первое ДТП с участием автобуса произошло накануне утром.

«55-летний водитель автобуса «Daewoo», выезжая с второстепенной дороги на главную, улицу Туктыбаева, допустил столкновение с «Toyotа». Автомобиль от удара откинуло, вследствие чего он наехал на ограждение в виде металлического отбойника», - рассказали в пресс-службе.

В результате данного ДТП пострадавших нет. Водитель автобуса привлечен к административной ответственности.

Во второй половине дня груженный снегом «КамАЗ» допустил столкновение с автобусом.

«46-летний водитель, управляя транспортным средством «КамАЗ» по улице Дастенова при движении задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с проезжаюшим позади него автобусом», - пояснили в ДП ВКО.

В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя «КамАЗ» составлен административный протокол.