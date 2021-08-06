Два авто за ночь попытались угнать трое парней в Аркалыке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Видео задержания автоугонщиков показали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый звонок от местного жителя в дежурную часть управления полиции Аркалыка поступил около трех часов ночи 29 июля. Мужчина сообщил, что со двора дома по улице Горбачева, 45 исчез его автомобиль марки «Ауди». Заявитель пояснил прибывшим патрульным полицейским, что ключи были забыты в замке зажигания.

«Сотрудники полиции Бейсен Таурбаев и Дюсембай Сабитбеков оперативно приступили к поискам. Буквально через считанные минуты машина была обнаружена в соседнем дворе, но в неисправном состоянии», - сообщили в полиции.

В 03.48 в полицию поступила еще одна заявка. На этот раз в руках злоумышленников оказался автомобиль марки «LADA 21713», который был оставлен владельцем во дворе дома 34 по улице Горбачева. По словам владельца, автоугону мог способствовать тот факт, что стекло в одной из дверей до конца не было закрыто.

В ходе патрулирования стражи порядка заметили у дороги в кювете «Приору». Увидев полицейских, угонщики стали убегать, но были задержаны полицейскими.

В настоящее время по данным фактам ведется досудебное расследование, зарегистрированное по статье 200 части 1 Уголовного кодекса. Трое подозреваемых 18-24 лет дали признательные показания.

Владельцы авто поблагодарили полицейских за оперативную работу.