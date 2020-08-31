Душил и требовал банковскую карточку: сосед напал на пенсионерку в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Грабителя, напавшего на пенсионерку, задержала полиция Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Атырау по горячим следам задержали грабителя, который напал на беззащитную пенсионерку.

«Ночью ко мне домой ворвался наш сосед – безработный выпивоха. Он принялся меня душить и требовать деньги, банковскую карточку и телефон. В результате его нападения я получила несколько ушибов и травм. Опасаясь за свою жизнь, я отдала ему телефон и карточку», – рассказывает 67-летняя жительница микрорайона «Авангард-2».

Придя в себя, она отправилась к соседям и от них вызвала полицию. Стражи порядка, расспросив потерпевшую, узнали, как был одет нападавший, и «по горячим следам» определили местонахождение грабителя.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 29-летний безработный сосед потерпевшей. Мужчина сознался в содеянном и вернул награбленное. По данному факту проводится досудебное расследование.