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Душил и требовал банковскую карточку: сосед напал на пенсионерку в Атырау

31 Августа 2020 21:02
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Душил и требовал банковскую карточку: сосед напал на пенсионерку в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Грабителя, напавшего на пенсионерку, задержала полиция Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Полицейские Атырау по горячим следам задержали грабителя, который напал на беззащитную пенсионерку.

«Ночью ко мне домой ворвался наш сосед – безработный выпивоха. Он принялся меня душить и требовать деньги, банковскую карточку и телефон. В результате его нападения я получила несколько ушибов и травм. Опасаясь за свою жизнь, я отдала ему телефон и карточку», – рассказывает 67-летняя жительница микрорайона «Авангард-2».

Придя в себя, она отправилась к соседям и от них вызвала полицию. Стражи порядка, расспросив потерпевшую, узнали, как был одет нападавший, и «по горячим следам» определили местонахождение грабителя.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 29-летний безработный сосед потерпевшей. Мужчина сознался в содеянном и вернул награбленное. По данному факту проводится досудебное расследование.


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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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