Душевая, микроволновка и видеонаблюдение: как выглядят современные вагоны казахстанского производства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В АО «Пассажирские перевозки» презентовали современные вагоны казахстанского производства. В Астану доставили первую партию плацкартных и купейных пассажирских вагонов, выпущенных на заводе «ЗИКСТО», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день у нас 2500 вагонов, которые курсируют в пассажирском направлении. Сегодня мы стали свидетелями приобретения новых 50 вагонов отечественного производителя на базе «ЗИКСТО» в Петропавловске. В сентябре дополнительно подписали договор и планируем приобрести еще 100 вагонов. В следующем году планируем выпустить еще 157 вагонов. Вдобавок к этому на базе Stadler с 2025 по 2030 годы планируется выпуск пассажирских вагонов в количестве 537. Эти современные вагоны отвечают всем требованиям времени. Обновление пассажирского состава на постоянном контроле Министерства транспорта. Совместно с АО «Казахстан Темир Жолы» продолжим работу по обновлению поездов», - рассказал журналистам глава Комитета транспорта Али Алтай.

Современные вагоны действительно отличаются от привычных прежних. В купейных вагонах пассажирам выдаются карточки, чтобы открыть комнату и туалет. Установлены камеры видеонаблюдения. Проводники следят за всеми показателями, в том числе за порядком, что минимизирует факты кражи или насилия в поездах.

«Парк АО «Пассажирские перевозки» пополнился 13 новыми вагонами. До конца года доставят еще 50 вагонов. Такими темпами в 2030 году наш парк омолодится до 13 лет. На сегодняшний день средний возраст нашего парка составляет 18 лет. Мы находимся в купейном вагоне. Отдельная комната выделена для лиц с ограниченными возможностями. Дополнительно есть отдельная комната, где можно принять душ, погладить одежду. Эти вагоны соответствуют всем стандартам. В первую очередь, они комфортные и безопасные. Очень много мелких вещей, которые будут приятны пассажирам», - отметил генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов.

Имеется микроволновка для подогрева еды. В каждой купейной комнате расположены планшеты – информационное табло с одной стороной, с другой стороны устройства для просмотра фильмов. 60% загруженных фильмов отечественного производства.

Поезд будет курсировать в составе поездов по маршрутам Караганда - Жезказган, Атырау - Мангистау, Атырау — Актобе.

Наряду с этим, для обеспечения комфорта пассажиров вагоны оборудованы установкой кондиционирования воздуха, фильтрами очистки воздуха, датчиками дыма, биотуалетами. В купе размещены электрические розетки и разъёмы USB. Срок службы вагонов при надлежащей эксплуатации составляет до 40 лет.

За последние 10 лет парк АО «Пассажирские перевозки» обновился на 50%. Закуплено свыше 1200 вагонов, отвечающих современным международным требованиям по безопасности, комфорту и экологичности.