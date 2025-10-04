Дуров и Мадиев определят, какие стартапы получат 125 тысяч долларов США

В жюри вошли заместитель Премьер-министра РК — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, основатель Telegram Павел Дуров и другие эксперты.

Стендап-комик Нурлан Сабуров, модерировавший мероприятие, спросил у Павла Дурова, угощали ли его в Казахстане бешбармаком. Основатель Telegram улыбнулся и ответил: «Пока нет». В завершение своего выступления он пожелал удачи всем участникам конкурса.

В этом году форум собрал 80 стартапов из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других стран. По итогам отбора в финал прошли 14 команд, которые на главной сцене форума борются за главный призовой фонд — 125 000 долларов США.

Финалисты Astana Hub Battle 2025:

Казахстанский стартап, разрабатывающий носимые сенсоры на основе искусственного интеллекта и собственных источников энергии для спорта и реабилитации.

Приложение на базе ИИ для развития детей.

Профилактический цифровой помощник на базе ИИ для ранней диагностики заболеваний и улучшения качества жизни.

Платформа на основе ИИ для раннего выявления заболеваний мозга, замедления его старения и поиска лекарственных препаратов.

Операционная система для малого и среднего бизнеса на базе ИИ, которая «обучается» данным компании и круглосуточно работает в роли цифровых сотрудников.

Стартап, применяющий ИИ для профориентации школьников и оказания им психологической поддержки.

Платформа для оптимизации парковок и инфраструктуры с акцентом на устойчивое будущее.

Веб-платформа для реабилитации после инсульта: отслеживает движения руки через веб-камеру и использует терапевтические игры.

«умное» парковочное решение.

«умное» парковочное решение. Мобильное приложение и браслет для ранней диагностики болезни Паркинсона.

Экосистема для подготовки будущих ученых и инженеров через исследовательское и проектное STEAM-образование.

Платформа для стоматологических клиник и медицинских центров.

Платформа на базе ИИ для создания интерактивных презентаций за несколько минут.

Платформа для автоматизации процессов в строительстве и инженерии с помощью ИИ-агентов и цифровых инженеров.

Участники Astana Hub Battle получают доступ к венчурным инвесторам, международным корпорациям, акселераторам и СМИ. Конкурс ориентирован на стартапы с готовыми продуктами на стадии MVP или PMF и является частью стратегии Казахстана по развитию технологического предпринимательства и формированию инновационной экосистемы.

Напомним, что выступая на пленарном заседании международного технологического форума Digital Bridge 2025, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил роль новых технологий в развитии человечества.