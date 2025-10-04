Дуров и Мадиев определят, какие стартапы получат 125 тысяч долларов США
В Астане стартовал финал конкурса стартапов Astana Hub Battle 2025. В финал вышли 14 команд, которые ведут борьбу за призовой фонд в 125 000 долларов США, передает агентство Kazinform.
В жюри вошли заместитель Премьер-министра РК — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, основатель Telegram Павел Дуров и другие эксперты.
Стендап-комик Нурлан Сабуров, модерировавший мероприятие, спросил у Павла Дурова, угощали ли его в Казахстане бешбармаком. Основатель Telegram улыбнулся и ответил: «Пока нет». В завершение своего выступления он пожелал удачи всем участникам конкурса.
В этом году форум собрал 80 стартапов из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других стран. По итогам отбора в финал прошли 14 команд, которые на главной сцене форума борются за главный призовой фонд — 125 000 долларов США.
Финалисты Astana Hub Battle 2025:
- Казахстанский стартап, разрабатывающий носимые сенсоры на основе искусственного интеллекта и собственных источников энергии для спорта и реабилитации.
- Приложение на базе ИИ для развития детей.
- Профилактический цифровой помощник на базе ИИ для ранней диагностики заболеваний и улучшения качества жизни.
- Платформа на основе ИИ для раннего выявления заболеваний мозга, замедления его старения и поиска лекарственных препаратов.
- Операционная система для малого и среднего бизнеса на базе ИИ, которая «обучается» данным компании и круглосуточно работает в роли цифровых сотрудников.
- Стартап, применяющий ИИ для профориентации школьников и оказания им психологической поддержки.
- Платформа для оптимизации парковок и инфраструктуры с акцентом на устойчивое будущее.
- Веб-платформа для реабилитации после инсульта: отслеживает движения руки через веб-камеру и использует терапевтические игры.
«умное» парковочное решение.
- Мобильное приложение и браслет для ранней диагностики болезни Паркинсона.
- Экосистема для подготовки будущих ученых и инженеров через исследовательское и проектное STEAM-образование.
- Платформа для стоматологических клиник и медицинских центров.
- Платформа на базе ИИ для создания интерактивных презентаций за несколько минут.
- Платформа для автоматизации процессов в строительстве и инженерии с помощью ИИ-агентов и цифровых инженеров.
Участники Astana Hub Battle получают доступ к венчурным инвесторам, международным корпорациям, акселераторам и СМИ. Конкурс ориентирован на стартапы с готовыми продуктами на стадии MVP или PMF и является частью стратегии Казахстана по развитию технологического предпринимательства и формированию инновационной экосистемы.
Напомним, что выступая на пленарном заседании международного технологического форума Digital Bridge 2025, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил роль новых технологий в развитии человечества.