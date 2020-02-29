Дунганский центр «Юнчи»: День благодарности - это возможность сказать спасибо казахскому народу за нашу жизнь

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – День благодарности, празднование которого учреждено в Казахстане 1 марта, стал всенародным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению председателя общественного объединения «Этнокультурный дунганский центр «Юнчи» Зульфии Муханзаевой, День благодарности стал возможностью выразить признательность казахскому народу, приютившему дунганский народ в тяжелое для него время.

«Учрежденный нашим Елбасы 1 марта – День благодарности для нас, дунган, стал возможностью сказать спасибо казахскому народу за нашу жизнь, - говорит спикер. - Мое поколение не знало, что такое изгнание. Дедушки и бабушки не любили об этом говорить. А вот мои дети сами хотят об этом знать. Новое поколение хочет знать кто мы, откуда и почему бережно храним мир и согласие в нашем общем доме.

Благодаря нашему Первому Президенту Нурсултану Абишевичу, мы обрели себя, свою историю и свою Родину. Уже прошло 143 года с того времени, как дунгане перешли горы Тянь-Шаня. По дороге от голода и болезней гибли люди, а следом шли преследователи. Только ступив на казахскую землю, дунгане обрели покой и уверенность».

Передавая память о высоком милосердии и гостеприимстве степного народа, дунгане в селе Масанчи Кордайского района в 2013 году воздвигли монумент «Благодарность казахскому народу».

«Это не просто монумент. Это – состояние души моего народа, это – напоминание потомкам о нашей истории. Сегодня мы отмечаем этот праздник с великим удовольствием и с полной уверенностью, что наши предки пошли в правильном направлении и дали нам, потомкам, возможность развиваться и совершенствоваться во благо нашей новой обретенной Родины – Республики Казахстан. Этот праздник важен для всех наших граждан, потому что мы, как говорит Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, мы все - единая нация, мы – одна семья, мы – один народ. Благополучия, процветания, мира и согласия в каждый дом. Счастья, любви и мирного неба над головой», - говорит председатель ОО «Этнокультурный дунганский центр «Юнчи» Зульфия Муханзаева.

Отметим, что в Центральной Азии сегодня проживает около 130 тысяч дунган, большинство из которых компактно расселено в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. На территории Казахстана живут около 50-60 тысяч дунган, предки большинства которых были выходцами из китайских провинций Шэньси и Ганьсу, бежавшими в ХIХ веке от притеснений маньчжурской династии Цин. Самая крупная диаспора дунган Казахстана - более 30 тысяч – проживает на юге Жамбылской области. Современные дунгане Казахстана сохранили обычаи и традиции своего народа, передаваемые из поколения в поколение, а также восприняли традиции казахские, русские и других народов нашей страны.