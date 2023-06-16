ДУМК запустило сайт для проведения жертвоприношений на Курбан Айт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт www.qurban2023.kz для проведения жертвоприношения на Курбан Айт в онлайн-режиме, передает МИА «Казинформ».

По случаю священного праздника мусульманской уммы приглашаем всех казахстанцев внести свой вклад в благотворительную акцию «Курбан-2023». Чтобы быть более доступным для людей, особенно населения, проживающего в крупных городах, в этом году данный обряд будет осуществляться в офлайн- и онлайн-форматах.

Желающие совершить жертвоприношение могут через сайт выбрать в онлайн режиме жертвенное животное и перевести необходимые средства на указанные реквизиты. Овец и коз может заказать один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов могут заказать один или 7 человек вместе. После этого при оплате в сообщении обязательно нужно указать номер заказа и имя отправителя. После совершения жертвоприношения его фото и видео отчет будет отправлен на указанный заказчиком номер WhatsApp.