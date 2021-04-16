ДУМК подарило медработникам продуктовые корзины и медицинское оборудование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фонд «Зекет и благотворительность» Духовного управления мусульман Казахстана в первые дни священного месяца Рамазан провел акцию «Өмірге үміт сыйла», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благотворительное мероприятие организовано в честь празднования Священного месяца Рамазан и 30-летия Независимости Казахстана. В ходе акции Духовное управление вручило подарки столичной многопрофильной городской больнице.

На встрече присутствовали Главный муфтий, председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы, заведующие отделов ДУМК, имамы, а также медицинский персонал и руководство больницы.

«Уважаемые братья, дорогие врачи! В первую очередь, от своего имени, от имени муфтията хотим выразить вам благодарность! В первые месяцы вспышки пандемии вы находились на передовой, даже сейчас продолжаете работать во благо здоровья граждан. Желаем Вам благополучия! В своих молитвах мы искренне желаем вам только благополучия, постоянно рассказываем о ваших заслугах. Сегодня с коллективом муфтията приехали вручить подарки священного месяца Рамазан», - сказал председатель ДУМК, Главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана информировало о том, что в текущем году в работе будет сделан упор на семи основных направлениях. Благотворительность – одно из них.

«В первые дни священного месяца Рамазан принесли подарки нашим врачам. В период пандемии медики находятся на передовой, рискуя своим здоровьем, спасают жизнь сотни людей. Несмотря на стечение обстоятельств, они не перестают верно служить народу. Сегодня мы специально приехали в больницу, чтобы выразить благодарность. Привезли больнице 3 кислородных концентрата, 30 пульсоксиметров, 30 штук шланга подачи воздуха, 150 продуктовых корзин. Такого рода благотворительные мероприятия организовываем не первый раз. В течение месяца, в целом в дальнейшем будем проводить такие акции», - отметил Главный муфтий.

В ДУМК также рассказали о том, что в период пандемии в рамках акции «Өмірге үміт сыйла» оказана помощь 67 больницам на сумму 425 млн тенге в виде аппаратов ИВЛ, кислородных концентратов, масок, средств индивидуальной защиты.