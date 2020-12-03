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ДУМК передало в акмолинские колонии кислородные концентраторы

Автор:  
Оксана Матасова
3 Декабря 2020, 22:01
ДУМК передало в акмолинские колонии кислородные концентраторы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Благотворительный фонд «Закят» передал в учреждения ​ акмолинского ​ ДУИС ​ кислородные концентраторы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

Духовное управление мусульман Казахстана ​занимается реализацией ​социальных программ, таких как оказание ​помощи детям и многодетным семьям, медицинским и социальным учреждениям, особенно в период всеобщей пандемии.

Не остались без внимания и режимные учреждения уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области. На базе ​ ДУИС области состоялась встреча руководителя ведомства Кайрата Айдарбекова и главы благотворительного фонд «Закят» при Духовном управлении мусульман Казахстана по Акмолинской области ​ Ерболата Шарипова.​ ​ ​ ​ ​

​«Благотворительность – это не оказание​ неких ​услуг или, скажем, создание​ ​более комфортного​ проживания, в первую очередь, ​ это желание подать нуждающемуся руку помощи и оторвать от безнадежности. То есть попытаться исцелить ​духовным словом и делом. Сегодня, в условиях нестихающей коронавирусной пандемии, ​ мы передаем департаменту УИС пять кислородных концентраторов для лечения больных КВИ осужденных. Ведь случиться может всякое», - отметил Е. Шарипов.

К. Айдарбеков поблагодарил за оказанную помощь, которая так важна для каждого, особенно в период борьбы с вирусом в мировых масштабах.​ ​


Акмолинская область   Благотворительность  
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