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ДУМК открыло новое образовательное учреждение в ЗКО

20 Мая 2021 21:15
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ДУМК открыло новое образовательное учреждение в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Верховный муфтий РК Наурызбай кажы Таганулы, принял участие в открытии благотворительного учреждения под Уральском, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе ДУМК, выступая на церемонии открытия, Верховный муфтий отметил, что сегодня Духовное управление мусульман Казахстана отдает приоритет работе в семи направлениях.
«Одно из них - благотворительность. Мы открываем благотворительные организации в областных центрах, уделяя внимание патриотическому и нравственному воспитанию казахстанских детей. Наша главная цель - воспитать личность в соответствии с моралью, этикой, национальными традициями, повысить интерес ребенка к науке, искусству, литературе, развить творческие способности, привить им патриотизм, укрепить здоровье подрастающего поколения, сформировать здоровый образ жизни, защитить их от вредных привычек, оказать социальную и духовную помощь малообеспеченным семьям и социальную поддержку детям-сиротам и так далее», - сказал Наурызбай кажы Таганулы.
Он также назвал благим делом открытие благотворительного учреждения в Байтерекском районе вблизи города Уральска.
«Сегодня мы являемся свидетелями исторического момента. На благо страны мы открыли благотворительное учреждение возле «Асанской сельской мечети» в Байтерекском районе. Да благословит Всевышний всех горожан, принявших участие в открытии этого здания! Я надеюсь, что из данного учреждения выйдут будущие ученые и граждане, которые будут работать на благо страны. Стоит отметить, что в двухэтажном корпусе есть студенческое общежитие, тренажерный зал, актовый зал и специальный зал для мероприятий», - отметил Наурызбай кажы Таганулы.


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#Западно-Казахстанская область   #Образование   #Благотворительность  
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