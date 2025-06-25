ДУМК опроверг информацию о запрете Minecraft и других популярных видеоигр

В ДУМК подчеркнули, что некоторые медиа и интернет-ресурсы распространили искаженную информацию, вводящую общественность в заблуждение.

— В шариате человеку дозволено играть в полезные игры, чтобы отдохнуть и дать расслабиться своему уму. В хадисе Пророка (мир ему и благословение Аллаха) говорится: «Давайте отдых сердцам время от времени», — сообщили в духовном ведомстве.

По словам представителей ДУМК, играть в электронные игры (например, PlayStation или компьютерные) не возбраняется, если соблюдаются определённые условия.

В числе основных требований:

не мешать выполнению поклонения;

отсутствие элементов азартных игр;

полезность игры для развития мышления и интеллекта;

умеренное количество времени, проводимого за играми;

приоритет жизненно важных дел — учебы, работы, семейных обязанностей;

отсутствие вреда для психики и личности человека;

соблюдение норм речевого поведения и избегание ненормативной лексики;

внимание к содержанию — запрещены игры, пропагандирующие насилие, преступления, издевательство над религией и безнравственность.

— Электронные игры разрешены при наличии правильного намерения, соблюдении порядка и при выполнении вышеуказанных условий. Однако игры, высмеивающие религию или направленные против неё, строго запрещены, — пояснили в ДУМК.

В ведомстве отметили, что в шариате запрещено играть в игры, пропагандирующие насилие, драки, убийства, преступления, безнравственность, издевательство над религией или отрицание веры.

Однако, в духовном управлении подчеркнули, что не публиковали отдельный список «запрещённых игр».