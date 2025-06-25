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    18:49, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    ДУМК опроверг информацию о запрете Minecraft и других популярных видеоигр

    В Сети распространяется информация о том, что Духовное управление мусульман Казахстана якобы признало ряд популярных видеоигр, включая Minecraft, GTA, CS2, Dota и другие недопустимыми с точки зрения Ислама, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видеоигры
    Фото: wikipedia

    В ДУМК подчеркнули, что некоторые медиа и интернет-ресурсы распространили искаженную информацию, вводящую общественность в заблуждение.

    — В шариате человеку дозволено играть в полезные игры, чтобы отдохнуть и дать расслабиться своему уму. В хадисе Пророка (мир ему и благословение Аллаха) говорится: «Давайте отдых сердцам время от времени», — сообщили в духовном ведомстве.

    По словам представителей ДУМК, играть в электронные игры (например, PlayStation или компьютерные) не возбраняется, если соблюдаются определённые условия.

    В числе основных требований:

    • не мешать выполнению поклонения;
    • отсутствие элементов азартных игр;
    • полезность игры для развития мышления и интеллекта;
    • умеренное количество времени, проводимого за играми;
    • приоритет жизненно важных дел — учебы, работы, семейных обязанностей;
    • отсутствие вреда для психики и личности человека;
    • соблюдение норм речевого поведения и избегание ненормативной лексики;
    • внимание к содержанию — запрещены игры, пропагандирующие насилие, преступления, издевательство над религией и безнравственность.

    — Электронные игры разрешены при наличии правильного намерения, соблюдении порядка и при выполнении вышеуказанных условий. Однако игры, высмеивающие религию или направленные против неё, строго запрещены, — пояснили в ДУМК.

    В ведомстве отметили, что в шариате запрещено играть в игры, пропагандирующие насилие, драки, убийства, преступления, безнравственность, издевательство над религией или отрицание веры.

    Однако, в духовном управлении подчеркнули, что не публиковали отдельный список «запрещённых игр».

    Теги:
    Религия ДУМК Общество
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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