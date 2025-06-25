ДУМК опроверг информацию о запрете Minecraft и других популярных видеоигр
В Сети распространяется информация о том, что Духовное управление мусульман Казахстана якобы признало ряд популярных видеоигр, включая Minecraft, GTA, CS2, Dota и другие недопустимыми с точки зрения Ислама, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ДУМК подчеркнули, что некоторые медиа и интернет-ресурсы распространили искаженную информацию, вводящую общественность в заблуждение.
— В шариате человеку дозволено играть в полезные игры, чтобы отдохнуть и дать расслабиться своему уму. В хадисе Пророка (мир ему и благословение Аллаха) говорится: «Давайте отдых сердцам время от времени», — сообщили в духовном ведомстве.
По словам представителей ДУМК, играть в электронные игры (например, PlayStation или компьютерные) не возбраняется, если соблюдаются определённые условия.
В числе основных требований:
- не мешать выполнению поклонения;
- отсутствие элементов азартных игр;
- полезность игры для развития мышления и интеллекта;
- умеренное количество времени, проводимого за играми;
- приоритет жизненно важных дел — учебы, работы, семейных обязанностей;
- отсутствие вреда для психики и личности человека;
- соблюдение норм речевого поведения и избегание ненормативной лексики;
- внимание к содержанию — запрещены игры, пропагандирующие насилие, преступления, издевательство над религией и безнравственность.
— Электронные игры разрешены при наличии правильного намерения, соблюдении порядка и при выполнении вышеуказанных условий. Однако игры, высмеивающие религию или направленные против неё, строго запрещены, — пояснили в ДУМК.
В ведомстве отметили, что в шариате запрещено играть в игры, пропагандирующие насилие, драки, убийства, преступления, безнравственность, издевательство над религией или отрицание веры.
Однако, в духовном управлении подчеркнули, что не публиковали отдельный список «запрещённых игр».