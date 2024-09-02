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    13:42, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Думаю, казахстанцы в основном поддержат - Мукаш Искандиров о референдуме по строительству АЭС

    АЭС
    Фото: DALL-E

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где назвал точную дату строительства АЭС. Депутат Мажилиса Мукаш Искандиров считает, что должны поддержать вопрос введения новой электростанции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Самый главный вопрос, который волновал общество — это строительство атомной электростанции. Президент сказал, что поддерживает решение правительства с положительным заключением строительства. Поэтому и дату референдума 6 октября, я думаю, что наше казахстанское общество в основном поддержит, — заявил мажилисмен.

    Отдельно он выделил изменения в статусе рабочих профессий. По его словам, до последнего момента на переднем плане всегда находились работники культуры и спорта. Однако наконец-то общество созрело — в первой очереди должны стоять люди труда. Искандиров считает, что они должны получить немного привилегированную позицию среди казахстанцев.

    Также Мукаш Искандиров, как член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса, поделился мнением об изменении в банковском секторе.

    — Президент подчеркнул, что созрела необходимость уже нового закона о банках. Уже 30 лет работает старый закон. Конкретно задачи поставлены, и я думаю, что есть над чем работать, в первую очередь нам, депутатскому корпусу, — отметил он.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев АЭС Депутаты Послание Президента РК-2024
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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