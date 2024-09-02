Думаю, казахстанцы в основном поддержат - Мукаш Искандиров о референдуме по строительству АЭС

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где назвал точную дату строительства АЭС. Депутат Мажилиса Мукаш Искандиров считает, что должны поддержать вопрос введения новой электростанции, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Самый главный вопрос, который волновал общество — это строительство атомной электростанции. Президент сказал, что поддерживает решение правительства с положительным заключением строительства. Поэтому и дату референдума 6 октября, я думаю, что наше казахстанское общество в основном поддержит, — заявил мажилисмен.

Отдельно он выделил изменения в статусе рабочих профессий. По его словам, до последнего момента на переднем плане всегда находились работники культуры и спорта. Однако наконец-то общество созрело — в первой очереди должны стоять люди труда. Искандиров считает, что они должны получить немного привилегированную позицию среди казахстанцев.

Также Мукаш Искандиров, как член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса, поделился мнением об изменении в банковском секторе.