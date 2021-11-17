Думаю, что сборная сделает выводы - Даурен Абаев о крупном поражении по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу после своего крупного поражения в истории от Франции сделает выводы. Так считает первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 ноября в Париже состоялся футбольный матч Франция-Казахстан, который закончился для Казахстана разгромным счетом - 8:0. Это болезненно восприняли наши сограждане. В свою очередь, многие из которых потребовали отменить какое-либо финансирование футбола в нашей стране», - обратился ведущий программы «Открытый диалог» к Даурену Абаеву.

«Да, многие высказались по итогам этого мачта. Конечно, поражение ввиду крупного счета очень обидное и горькое. Думаю, сборная из всего произошедшего сделает выводы. Не хочется никого критиковать. Парни и так уже наслушались много чего, особенно много плохого. Впереди много работы. Не нужно унывать. В этом, кстати, отборочном цикле на отдельных отрезках сборная показала хорошую игру. Мы все радовались и рукоплескали, когда мы сыграли хорошие два мачта с Украиной, гостевой матч с Боснией и Герцеговиной. Конечно, нужно, чтобы такой уровень демонстрировался постоянно, вне зависимости от погоды, места проведения, календарной нагрузки. Наверное, это и есть признак класса и вот, к чему надо стремиться. И Федерация футбола, и сборная Казахстана это прекрасно понимают», - прокомментировал Даурен Абаев.

Также он ответил на вопрос касательно финансирования футбола.

«Здесь уже Президент дал поручение - сместить акцент с поддержки профессионального спорта на массовый и детский спорт. Работа в этом направлении уже идет. Но мы должны понимать, что полностью отказаться от поддержки казахстанского, к примеру, футбола нельзя. Футбол является самым массовым видом спорта в мире. Развивать массовый и детский спорт, игнорируя футбол, наверное, не получится. Ведь стимулом для наиболее талантливых детей является как раз игра в профессиональных клубах», - выразил мнение Д. Абаев.

Напомним, в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана с разгромным счетом проиграла Франции.













Ранее депутат Мажилиса Казыбек Иса назвал позорным самое крупное поражение в истории казахстанского футбола.





https://www.inform.kz/ru/proigrysh-kazahstanskih-futbolistov-sbornoy-francii-nazval-pozornym-deputat_a3863470





Акбота Кузекбай