Дулат Жекебаев назначен на должность руководителя аппарата Минпросвещения РК

14 Ноября 2022, 19:49

14 Ноября 2022, 19:49

Дулат Жекебаев назначен на должность руководителя аппарата Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра просвещения Жекебаев Дулат Шайкенович назначен на должность руководителя аппарата Министерства просвещения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Дулат Жекебаев родился в 1976 году.

Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. Букетова.

Трудовую деятельность начал учителем географии и истории сельской школы.

С 2001 ​по 2005 годы работал заведующим отделом образования Осакаровского района Карагандинской области.

С 2005 по 2017 годы — заместитель акима Осакаровского района, заместитель директора департамента образования Карагандинской области, руководитель отдела образования г. Караганды.

С 2017 по 2019​ годы занимал должность заместителя руководителя управления образования Астаны.

С 2019 года по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по охране прав детей.

Фото: t.me/KZgovernment