Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Дулат Бекбауов - третий финалист ЧМ-2023 по боксу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Мая 2023, 17:04
Дулат Бекбауов - третий финалист ЧМ-2023 по боксу Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстан выиграл третий полуфинал подряд на ЧМ-2023 по боксу. В Ташкенте на чемпионате мира по боксу прошел полуфинальный бой весовой категории до 67 килограммов между казахстанским спортсменом Дулатом Бекбауовым и представителем Грузии Лашей Гурули, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок завершился победой Бекбауова — судьи единогласно вынесли вердикт в его пользу. Он продолжит борьбу за золотую медаль в финале, в то время как Гурули завершает выступление на ЧМ-2023 с «бронзой».

Отметим, что Дулат Бекбауов является серебряным призером чемпионата Азии-2022. Также в прошлом году он завоевал серебряную медаль на «малом чемпионате мира» (Кубке «Странджа») в Болгарии.

Что касается Лаши Гурули, то в его активе — «бронза» чемпионата мира-2021 в Белграде и серебряная награда чемпионата Европы-2022 в Ереване.

Напомним, что ранее сегодня в финалы от сборной Казахстана прошли Санжар Ташкенбай (48 кг) и Махмуд Сабырхан (54 кг).


Спорт   Узбекистан   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане
Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Ускорение роста экономики Казахстана прогнозируют в МВФ
Ускорение роста экономики Казахстана прогнозируют в МВФ
Как часто казахстанцы решаются на партнерские роды
Как часто казахстанцы решаются на партнерские роды
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества