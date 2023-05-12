Дулат Бекбауов - третий финалист ЧМ-2023 по боксу

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстан выиграл третий полуфинал подряд на ЧМ-2023 по боксу. В Ташкенте на чемпионате мира по боксу прошел полуфинальный бой весовой категории до 67 килограммов между казахстанским спортсменом Дулатом Бекбауовым и представителем Грузии Лашей Гурули, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок завершился победой Бекбауова — судьи единогласно вынесли вердикт в его пользу. Он продолжит борьбу за золотую медаль в финале, в то время как Гурули завершает выступление на ЧМ-2023 с «бронзой».

Отметим, что Дулат Бекбауов является серебряным призером чемпионата Азии-2022. Также в прошлом году он завоевал серебряную медаль на «малом чемпионате мира» (Кубке «Странджа») в Болгарии.

Что касается Лаши Гурули, то в его активе — «бронза» чемпионата мира-2021 в Белграде и серебряная награда чемпионата Европы-2022 в Ереване.

Напомним, что ранее сегодня в финалы от сборной Казахстана прошли Санжар Ташкенбай (48 кг) и Махмуд Сабырхан (54 кг).