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Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Ташкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Мая 2023, 18:48
Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Ташкенте Фото: t.me/askhat_oralov_online

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дулат Бекбауов проиграл хозяину ринга - узбекистанцу Асадхудже Муйдинхуджаеву со счетом 0:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

28-летний Дулат Бекбауов родом из Тараза. На чемпионате мира он был одним из четырех дебютантов сборной. В прошлом году он стал серебряным призером чемпионата Азии, выбив в полуфинале как раз Асадхудже Муйдинходжаева.


Ранее казахстанский боксер Санжар Ташкенбай (48 кг) в финале чемпионата мира в Ташкенте победил боксера из Грузии Сахила Алахвердови и завоевал «золото» турнира.


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