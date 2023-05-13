Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дулат Бекбауов проиграл хозяину ринга - узбекистанцу Асадхудже Муйдинхуджаеву со счетом 0:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

28-летний Дулат Бекбауов родом из Тараза. На чемпионате мира он был одним из четырех дебютантов сборной. В прошлом году он стал серебряным призером чемпионата Азии, выбив в полуфинале как раз Асадхудже Муйдинходжаева.





Ранее казахстанский боксер Санжар Ташкенбай (48 кг) в финале чемпионата мира в Ташкенте победил боксера из Грузии Сахила Алахвердови и завоевал «золото» турнира.