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    19:30, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Дулат Бекбауов поборется за «золото» ЧМ по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дулат Бекбауов выступил в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальном бою в весовой категории до 67 килограммов Бекбауов сразился с представителем Узбекистана Асадхуджей Муйдинхуджаевым и одержал победу раздельным решением судей. Таким образом, Дулат Бекбауов вышел в финал турнира и поборется там за «золото».

    Ранее по ходу ЧА-2022 в Аммане Бекбауов победил туркменистанца Сапармырата Одаева и кыргызстанца Жакшылыка Талайбекова. Что касается достижений Дулата в любителях, то он является чемпионом Казахстана, а в этом году становился серебряным призером «малого чемпионата мира» — международного турнира «Странджа» в Софии (Болгария).


    Фото: kfb.kz

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