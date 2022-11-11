Дулат Бекбауов поборется за «золото» ЧМ по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дулат Бекбауов выступил в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальном бою в весовой категории до 67 килограммов Бекбауов сразился с представителем Узбекистана Асадхуджей Муйдинхуджаевым и одержал победу раздельным решением судей. Таким образом, Дулат Бекбауов вышел в финал турнира и поборется там за «золото».

Ранее по ходу ЧА-2022 в Аммане Бекбауов победил туркменистанца Сапармырата Одаева и кыргызстанца Жакшылыка Талайбекова. Что касается достижений Дулата в любителях, то он является чемпионом Казахстана, а в этом году становился серебряным призером «малого чемпионата мира» — международного турнира «Странджа» в Софии (Болгария).

Фото: kfb.kz