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Дулат Бекбауов победил узбекистанца на турнире по боксу в Софии

25 Февраля 2022 00:59
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Дулат Бекбауов победил узбекистанца на турнире по боксу в Софии

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дулат Бекбауов провел четвертьфинальный бой на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как «малый чемпионат мира». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На стадии 1/4 финала в весовой категории до 67 килограммов Бекбауов сразился с узбекистанцем Джахонгиром Рахмоновым и одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Дулат Бекбауов смог отомстить узбекистанцам за своего соотечественника, Оразбека Асылкулова (57 кг), который в четвертьфинале проиграл Абдумалику Халокову — 0:5. Бекбауов вышел в полуфинал и уже гарантировал себе как минимум бронзовую медаль на турнире.



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#Спорт   #Бокс  
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