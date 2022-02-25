Дулат Бекбауов победил узбекистанца на турнире по боксу в Софии

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дулат Бекбауов провел четвертьфинальный бой на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как «малый чемпионат мира». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/4 финала в весовой категории до 67 килограммов Бекбауов сразился с узбекистанцем Джахонгиром Рахмоновым и одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Дулат Бекбауов смог отомстить узбекистанцам за своего соотечественника, Оразбека Асылкулова (57 кг), который в четвертьфинале проиграл Абдумалику Халокову — 0:5. Бекбауов вышел в полуфинал и уже гарантировал себе как минимум бронзовую медаль на турнире.



