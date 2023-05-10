Дулат Бекбауов гарантировал Казахстану пятую медаль на ЧМ-2023 по боксу

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дулат Бекбауов выступил в четвертьфинале чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 67 килограммов Бекбауов встретился с мексиканцем Мигелем Анхелем Мартинесом и одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, Дулат Бекбауов стал полуфиналистом мирового первенства и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. Добавим, что он является серебряным призером чемпионата Азии-2022. Также в прошлом году он выигрывал «серебро» на «малом чемпионате мира» (Кубке «Странджа»). Что касается его соперника, то Мигель Анхель Мартинес является победителем престижного турнира «Золотой пояс».

Ранее успешно провели бои и гарантировали как минимум бронзовые медали Асланбек Шымбергенов, Нурбек Оралбай, Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан.