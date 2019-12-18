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Дулат Адырбеков освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Астана»
18 Декабря 2019 12:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК распорядился освободить от занимаемой должности Дулата Адырбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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«Распоряжением Главы государства Адырбеков Дулат Темиргалиевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Астана», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Акорда, Назначения,
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