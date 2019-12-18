Дулат Адырбеков освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК распорядился освободить от занимаемой должности Дулата Адырбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Распоряжением Главы государства Адырбеков Дулат Темиргалиевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Астана», - говорится в сообщении.