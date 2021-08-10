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Духовный реформатор – ученые о великом поэте и мыслителе Абае

10 Августа 2021 17:49
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Духовный реформатор – ученые о великом поэте и мыслителе Абае

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане отмечают 176-летие великого поэта, мыслителя Абая. Это повод еще раз вспомнить и погрузиться в творческое наследие мудрого наставника, которое он оставил не только своему народу, но и всему человечеству. Мы знаем Абая, как основоположника казахской письменной литературы, выдающегося поэта, мыслителя, просветителя, переводчика и композитора. Каждая грань его личности и его творчества требует отдельного исследования. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с несколькими абаеведами и привел их высказывания в материале «Рухани реформатор: Абайтанушылар ұлы ақынның ойшылдығы жайлы толғады».

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Известный ученый-абаевед Асан Омаров отмечает, что Абай глубоко постиг человеческую натуру и объяснил ее проявления.

«Говоря простым языком, он - сеятель, он посеял в сердца людей семена гуманизма. Философия Абая – кладезь мудрости, особенно поражает глубина и духовно-интеллектуальная сила, скрытая в 38-м «Слове назидания». Он говорит, что человека можно называть человеком, если он стремится к знаниям», – сказал А.Омаров.

По его словам, Абай заложил в своем учении теоретическую основу для реализации идеи «Будь человеком!».

Директор Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі» Турдыкул Шанбай считает философию Абая феноменальным явлением.

«Полностью постичь учение Абая стало возможным только после обретения казахами независимости. Прошли времена, когда с подозрением относились ко всему казахскому. А казахская философия должна была стоять рядом с немецкой и русской философией. Но понятие «казахская философия» только теперь стало рассматриваться отдельно. Действительно, учение Абая в наше время является стержнем казахской философии, берущей свое начало со времен саков, гуннов и тюрков», – отметил Т.Шанбай.

Директор научно-исследовательского института «Абайтану» при Восточно-Казахстанском университете имени С.Аманжолова Айжан Картаева называет «философию сердца» Абая главным признаком полноценного человека.

«В произведениях Абая слово «сердце» занимает особое место. Это слово употреблено в творчестве поэта 169 раз в более чем 40 значениях», – сказала А.Картаева.

По ее словам, Абай в 14-м «Слове назидания» отмечал, что казахи считают главным свойством сердца храбрость и отвагу, а о других свойствах не знают. Это Абай считал признаком недостаточного понимания человеческой души. В 17-м «Слове назидания» продолжена философская концепция аль-Фараби о «силе», «уме» и «Сердце». Сопоставляются понятия «сила», «ум» и «сердце», в конце концов, поэт приходит к мысли о «науке». Наука подтверждает, что нужны и сила, и ум, и сердце. Без силы нельзя ничего сделать, но рядом с силой бывает жестокость, бывает вред. Сила может быть употреблена как в пользу добра, так и в пользу зла. Что касается ума, то обладание умом является проявлением воли Творца. Ум позволяет познавать мир. Но на ум опирается и добро, и зло. В итоге, Абай приходит к выводу, что среди упомянутых трех понятий главным должно быть «сердце». Это может объяснить людям «наука». И совершенный человек тот, кто сочетает в себе все три качества.


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#Наука   #Абай   #День Абая  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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