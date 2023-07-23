Духи с ароматом большого красного апорта создала казахстанка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уникальные духи с ароматом большого красного апорта создала ученая Satbayev University. Гульжан Тузельбаева в своей работе использует классические формулы духов, но при этом добавляет в них национальный колорит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».



Идея создать духи с запахом большого красного яблока пришла к Гульжан во время учёбы во Франции. Там она получила необходимые знания и хотела применить их на практике. Она использовала натуральные ингредиенты: сандал и кедр, капнула немного «синтетического яблока», и ей сразу же удалось получить тот самый аромат знаменитого апорта. А чтобы яблоко было сладким и в то же время отдавало кислинкой, добавила ваниль, апельсин и гольбан.

- Моя дипломная работа была духи «Апорт». Для меня было очень важно разработать эти духи. Здесь я шла прямо от истоков, то есть это дерево, лепесточки, цветочки, потом цветение. И моя задача была сделать большое красное яблоко с кислинкой. Сначала аромат рождается в голове парфюмера, - рассказывает Гульжан Тузельбаева. - И только потом воплощается в жизнь. Каждый ингредиент тщательно подбирается, начиная с формулы. Всё это разливается по колбам, а затем смешивается. На создание одного аромата уходит около 2-3 недель.

По словам Гульжан, в каждом парфюмерном изделии содержится около 20 ингредиентов. Часть из них она заказывает во Франции, а что-то разрабатывает сама.

Женские и мужские духи, эссенции из бутонов роз и ароматы для дома – это не весь ассортимент продукции, которую Гульжан Тузельбаева создает вручную. Здесь в лаборатории вместе с коллегами она изготавливает и ароматизированные свечи, и эфирные масла. Особым ингредиентом является алматинская роза. Как оказалось, для получения одного килограмма эссенции роз требуется 770 тысяч килограммов лепестков.

- Алматинская роза растет близ Талгара при определенных климатических условиях. Берём бутоны роз, получаем концентрат. Именно этот сорт розы имеет очень хороший аромат и является одним из популярных и дорогих ингредиентов в мире, - отмечает Исира-Батул Шайзат, лаборант.

Пока в ассортименте: около 60 парфюмов, 50 свечей и 30 ароматов для дома. В скором времени Гульжан планирует открыть собственный завод и производить до 10 тысяч единиц продукции в месяц.