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вчера 22:13
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вчера 19:21
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вчера 10:45
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Дуэт из Кокшетау выиграл турнир по танцевальному спорту в Екатеринбурге
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Екатеринбург (Россия) прошел XIX Международный турнир по танцевальному спорту «Кубок Европа Азия 2019», где выступили 2 415 пар из России и Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.
Участников оценивала очень большая и представительная судейская линейка – это специалисты с высшей международной категорией: Россия, Узбекистан, Молдова, Беларусь, Грузия, Армения и др. От Казахстана - представитель Караганды - Булат Бакенов и Кокшетау - Эльмира Шарипова.
Результаты акмолинцев в этом трехдневном марафоне: чемпионами в категории Молодежь - С класс – Латина, где выступили 15 соперников, стала пара Нурбек Султанов - Ольга Орлова. «Серебро» у Богдана Ручки - Амаль Байсалбаевой - Юниоры 1 - С класс Стандарт - из 68 пар. Бронзовую медаль завоевали Максим Шевченко - Мадина Аманжолова - Молодежь Латина - из 51 пары.
«На это соревнование мы ездим почти каждый год, именно с него и началось наше настоящее спортивное продвижение. Турнир отличается жесткими правилами, суровым и справедливым судейским составом, драйвом и настоящим духом борьбы. На подобные мероприятия стоит и нужно ездить, чтобы научиться показывать свое мастерство до конца. Ранее мы не всегда могли пройти отборочные туры и ездили только для участия и опыта, но за последние годы есть и призовые места», - поделилась руководитель танцевально-спортивного клуба «Reverans» Эльмира Шарипова.
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